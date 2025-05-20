Гвардиола высказался насчет будущего Грилиша

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что решение о будущем вингера Джека Грилиша будет принято после окончания сезона.

Четыре года назад "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, и Джек сыграл ключевую роль в оформлении "горожанами" требла в 2023 году.



Но в этом сезоне Грилиш выглядит бледной тенью себя прежнего, отметившись лишь семью выходами в старте в рамках Премьер-Лиги и проведя финал Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на скамейке запасных.



В прессе уже давно ходят слухи о том, что Грилиш может покинуть "Сити" летом, однако пока ничего не решено — разговор 29-летнего игрока сборной Англии со спортивным директором "горожан" Чики Бегиристайном и его преемником Угу Виана еще впереди.



"Мы не разговаривали, я не разговаривал с ним. Люди не верят мне, но этими вещами занимаются агенты, клуб, Чики, а в данном случае еще и Угу. Обе стороны примут решение".



"Что случится, то случится, но он должен начать снова получать игровые минуты".



"Так не только с Джеком. В моей раздевалке и, думаю, во всех раздевалках в мире нет ни одного игрока, который был бы счастлив, не играя".



"Когда команда побеждает и побеждает, они должны разобраться, как все происходит, но даже тогда оги не чувствуют себя счастливыми".



"Они здесь, чтобы играть, а когда они не играют, они не могут быть довольны. Это нормальное положение вещей во всех клубах", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.