Диалло: "Теперь у меня тренер, который верит в меня"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло заявил, что его преображение в этом сезоне связано со сменой главного тренера на "Олд Траффорд".

Диалло наслаждается своей игрой при Рубене Амориме, хотя сменщик Эрика Тен Хага на посту главного тренера "Юнайтед" использует Амада и как 10-го номера, и как правого вингбека.



Самое важное для 22-летнего ивуарийца то, что он играет регулярно, а Аморим верит в него, потому что при Тен Хаге этого не было.



"Думаю, дело в игровом времени. С тех пор, как я стал получать игровое время, я показал всем, что могу играть за этот клуб".



"Это было единственной вещью, которой у меня не было поначалу, когда я прибыл сюда. Но теперь у меня есть тренер, который верит в меня и который доверяет мне, поэтому я благодарен за все, что он сделал для меня. Теперь настал мой черед показать все, на что я способен на поле".



"Я нуждался в игровом времени, чтобы показать, что я могу играть за этот клуб. В тот момент (против "Фенербахче", когда Диалло вступил в игру с недовольным выражением лица на 89-й минуте) я был слегка разочарован, потому что иногда ты заслуживаешь играть, но не играешь. Это можно понять".



"В такие моменты ты испытываешь небольшое разочарование. Но теперь это изменилось, потому что тренер верит в меня. Он верит в мой потенциал. Я стараюсь оправдать его доверие каждый раз, когда я на поле", — цитирует Диалло The Telegraph.