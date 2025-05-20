37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 20 мая, двумя поединками завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 12 предыдущих сезонах "Кристал Пэлас" лишь однажды проигрывал заключительный домашний матч в чемпионате (8 побед, 3 ничьи). "Вулверхэмптон" проиграл оба последних поединка в Премьер-Лиге, ни разу не забив, хотя до этого одержал шесть побед кряду. "Орлы" выиграли все четыре последние домашние встречи с "волками" в высшем дивизионе.



"Пэлас" едва ли сможет рассчитывать на Марка Гехи и Адама Уортона, которые получили травмы в финале Кубка Англии. Чади Риад и Шейк Дукуре остаются в лазарете.



После небольшого повреждения паха может вернуться нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен. Йерсон Москера, Энсо Гонсалес и Саша Калайджич по-прежнему недоступны.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выигрывал заключительный домашний матч Премьер-Лиги в каждом из восьми предыдущих сезонов. "Борнмут" уступил лишь однажды в 12 последних выездных поединках чемпионата (6 побед, 5 ничьих) — 2:1 против "Брайтона" в феврале. "Горожане" выиграли все семь домашних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиги, в двух последних забив 10 голов.



Полузащитник "Сити" Матео Ковачич под вопросом. Клаудио Эчеверри может дебютировать в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Борнмута" Адам Скотт выбыл с переломом челюсти. Также травмированы Райан Кристи, Луис Синистерра, Данго Уаттара и Энес Унал.