Мерсон считает, что Артету могут уволить к Рождеству

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главного тренера "канониров" Микеля Артету могут уволить уже к Рождеству в следующем сезоне.

Благодаря победе 1:0 над "Ньюкаслом" в минувшеее воскресенье "Арсенал" обеспечил себе путевку в Лигу Чемпионов и второе место в Премьер-Лиге третий сезон подряд.



При этом "Арсенал" не знает трофеев с Кубка Англии в сезоне 2019/20, и Мерсон убежден, что Артета не может продолжать упускать возможности.



"Думаю, у Артеты есть время до Рождества... К Рождеству им нужно быть в топ-2, чтобы он продолжил работу".



"Если в следующем сезоне он четвертый раз подряд останется без трофеев... Так нельзя".



"Каждый хочет играть за "Арсенал". Это не так, что у них возникают сложности с привлечением игроков. И у них есть деньги".



"На мой взгляд, в следующем сезоне им нужно быть в топ-2 к Рождеству, иначе они позовут кого-нибудь другого. Так и будет".



"Все определяет момент времени. Вы должны создавать возможности, а когда придет ваше время, вы должны этим воспользоваться. Все происходит циклами".



"Посмотрите на "Ливерпуль" — такого рода клуб был без титула лиги 30 лет. Затем все внезапно изменилось — бум, и они выигрывают трофеи. Они финишируют первыми или где-то около".



"Я был вчера на "Уэмбли"... Я вспомнил, когда "Манчестер Сити" нужно было забить против "Джилингема" (в 1999 году, чтобы выйти из третьего дивизиона во второй)! Но в этот раз их фанаты выглядели невозмутимыми, когда я проходил мимо них. Они не чувствовали себя опустошенными".



"Теперь они уже не могут выиграть 16 матчей подряд. Поэтому нужно пользоваться своим шансом, когда вы его получаете".



"Я просто думаю, что "Арсенал" должен использовать свой шанс, и это будет последний год для этого..." — сообщил Мерсон Sky Sports.