"Пэлас" задумывается о приглашении Варди

Джейми Варди "Кристал Пэлас" задумывается о приглашении нападающего Джейми Варди, покидающего "Лестер" свободным агентом.

В минувшее воскресенье против "Ипсвича" Варди сыграл свой 500-й и одновременно последний матч за "Лестер", отметив это событие своим 200-м голом за "лис".

Варди покидает "Кинг Пауэр" после того, как "Лестер" не смог удержаться в Премьер-Лиге, однако 38-летний англичанин совершенно не помышляет о пенсии и уже сказал, что хочет продолжить играть на высшем уровне.

Как сообщает The Independent, возможность бесплатно заполучить игрока с таким опытом и таким бомбардирским чутьем приглянулась "Пэлас", который впереди располагает Жан-Филиппом Матета и Эдди Нкетиа.

В минувший уикенд "Пэлас" победил "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и получил путевку в Лигу Европы. "Орлы" впервые в своей 120-летней истории выступят на европейской арене, и опыт Варди пришелся бы команде Оливера Гласнера очень кстати.




Метки Варди, Кристал Пэлас, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 156




Поиск: