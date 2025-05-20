"Пэлас" задумывается о приглашении Варди

"Кристал Пэлас" задумывается о приглашении нападающего Джейми Варди, покидающего "Лестер" свободным агентом.

В минувшее воскресенье против "Ипсвича" Варди сыграл свой 500-й и одновременно последний матч за "Лестер", отметив это событие своим 200-м голом за "лис".



Варди покидает "Кинг Пауэр" после того, как "Лестер" не смог удержаться в Премьер-Лиге, однако 38-летний англичанин совершенно не помышляет о пенсии и уже сказал, что хочет продолжить играть на высшем уровне.



Как сообщает The Independent, возможность бесплатно заполучить игрока с таким опытом и таким бомбардирским чутьем приглянулась "Пэлас", который впереди располагает Жан-Филиппом Матета и Эдди Нкетиа.



В минувший уикенд "Пэлас" победил "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и получил путевку в Лигу Европы. "Орлы" впервые в своей 120-летней истории выступят на европейской арене, и опыт Варди пришелся бы команде Оливера Гласнера очень кстати.