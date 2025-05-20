Гвардиола: "Де Брюйне — второй лучший распасовщик"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника Кевина Де Брюйне вторым лучшим распасовщиком в мировом футболе.

В прошлом месяце было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" в конце сезона, и двумя матчами на этой неделе Кевин завершит свою карьеру в клубе с "Этихад".



За 10 лет в "Сити" Де Брюйне провел 258 матчей Премьер-Лиги, в среднем отдавая 0.5 результативных передач и создавая 3.6 моментов за 90 минут, и по способности отдать ключевой пас Гвардиола ставит выше Кевина только своего бывшего подопечного по "Барселоне" Лионеля Меси.



"Номер один — это Месси. Кто другой? Дайте мне подумать об этом... Окей, пускай Кевин будет вторым".



"Месси — лучший распасовщик, что я только видел, потому что Месси делает это очень, очень близко к штрафной площади, но Кевин тоже на уровне. Об этом просто говорит статистика голов и передач, которые он обеспечивает команде на дальней трети поля, а также его талант".



"Он уникален, и поэтому он был одним из лучших игроков этого клуба за всю историю. Это большие, большие слова, потому что он был особенным игроком".



"Такого рода игроков очень, очень сложно заменить в силу многих причин, и мы знаем это".



"Но мы провели такой сезон, который провели, и мы не можем отрицать этого. Конечно, нам нужно двигаться вперед", — цитирует Гвардиолу BBC.