Бекхэм: "У "Юнайтед" очень хороший тренер"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм выразил свою поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

"Юнайтед" удручающим образом выступает в Премьер-Лиге в этом сезоне, занимая только 16-е место.



Однако Бекхэм считает, что Аморим достаточно хорош, чтобы произвести перестройку команды и обеспечить "Юнайтед" стабильность, которая была во времена Дэвида.



"Я бы не назвал этот сезон отличным, и это мягко говоря. Когда в клубе нет стабильности, это заметно".



"Нам повезло быть частью самого стабильного клуба при одинаковых тренере, владельце, фанатах, игроках на протяжении многих лет. Мы знаем, что вам сопутствует успех, когда в клубе есть стабильность. Все просто".



"Я верю, что сейчас у нас очень хороший тренер. Я верю, что у нас много людей, которые стараются обеспечить клубу стабильность. В то же время наших фанатов больше всего заботит происходящее на футбольном поле, а происходящее на футбольном поле не нравится людям, не нравится нашим фанатам".



"Но важно то, что наши болельщики поддерживают команду неделя за неделей. На этот стадион приходят 74,000 фанатов, несмотря ни на что, несмотря на нашу игру, несмотря на соперника. Тренер знает это, тренер понимает это. Поэтому мне нравится Рубен, и я думаю, у него есть реальная возможность преуспеть здесь".



"Он молодой тренер, который уже добивался успеха и обладает большим для своего возраста опытом. Поэтому, думаю, он произведет изменения, которые ему нужно произвести".



"Думаю, Рубен определенно нуждается в поддержке для приглашения игроков, которых он хочет, но я не знаю, насколько это возможно. Я разговариваю с Джимом (Рэтклиффом) не так часто, только время от времени".



"Рубен нуждается в том, чтобы его поддержали как тренера для создания своей команды и воплощения своей философии. Он уже пытается это сделать, и я думаю, вы увидите нечто другое, когда он соберет свою команду и своих игроков", — сообщил Бекхэм The Athletic.