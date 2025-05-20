Слот: "Промах Салаха говорит о том, что он — человек"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что невероятный промах Мохамеда Салаха против "Брайтона" говорит лишь о человеческой природе египетского нападающего.
Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Брайтона", продлив свою серию без побед в статусе чемпиона Премьер-Лиги до трех матчей.
Незадолго до того, как Каору Митома сделал счет 2:2, Салах не использовал невероятный момент, пробив мимо с подступов к вратарской площади.
Салах упустил возможность забить свой 29-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Слот не видит в этом проблемы.
"Когда я увидел, как мяч движется к Мо, в первую очередь я подумал, что это довольно большой момент, который может привести к голу".
"Почти весь этот сезон он провел нечеловеческим образом. Но в сезоне были моменты, когда он оставался человеком, так что это не первый раз, когда он не забивал в одном-двух матчах подряд".
"Хорошая для нас вещь в том, что это редко случается, а если случается, вы можете быть уверены, что он забьет в третьем или четвертом матче", — цитирует Слота The Independent.
20.05.2025 09:00
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Не надо было Салаха продлевать, Мане был в разы полезней и скромнее, и то отпустили черте куда. Теперь станет обузой клубу, как Обама со своей зп!
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Кек, это его теперь форма после того, как контракт подписал. обуза на пару лет
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Контракт продлил, булки расслабил
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