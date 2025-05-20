"Ливерпуль" ждет сигнала от Вирца

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении Флориана Вирца, но нуждается в гарантиях насчет того, что атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" хочет покинуть Германию.

Накануне стало известно, что "Манчестер Сити" вышел из борьбы за Вирца, посчитав трансфер 22-летнего немца неоправданно дорогим.



В отличие от "Сити", "Ливерпуль" сохраняет интерес к Вирцу, но в данный момент ожидает, что Флориан либо останется в "Байере", где у него есть контракт до 2027 года, либо перейдет в "Баварию".



Однако если Вирц подаст сигнал о том, что он хочет отправиться за пределы Бундеслиги, "Ливерпуль" по-настоящему включится в борьбу за Флориана, сообщает Sky Sports.



В данный момент "Байер" оценивает Вирца в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), а значит "Ливерпулю" пришлось бы с лихвой перекрыть свой текущий трансферный рекорд — переход защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в 2017 году.