"Юнайтед" провел встречу с Делапом

Боссы "Манчестер Юнайтед" провели встречу с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом.

Ожидается, что грядущим летом Делап покинет "Ипсвич". Лиам доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов ввиду вылета "трактористов" из Премьер-Лиги.



По информации The Athletic, с разрешения своего клуба 22-летний Делап отправился в Манчестер, где обсудил возможный переход в "Юнайтед".



Делап также собирается провести переговоры с другими заинтересованными клубами, включая "Челси", прежде чем примет свое решение.



Финансовая ситуация позволяет "Юнайтед" купить Делапа и нападающего "Вулверхэмптона" Матесуса Кунью, независимо от исхода финала Лиги Европы против "Тоттенхэма", но для прочих качественных приобретений "красным дьяволам" нужна Лига Чемпионов.



В этом сезоне — своем дебютном на уровне Премьер-Лиги — Делап забил 12 голов, что составляет 34 процента от всех голов "Ипсвича" в рамках английского первенства.