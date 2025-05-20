"Ливерпуль" проиграл в гостях у "Брайтона"

"Ливерпуль" по-прежнему не знает побед в статусе чемпиона Премьер-Лиги, на сей раз проиграв в гостях у "Брайтона" со счетом 3:2.

В стартовый состав "чаек" на этот матч вернулись Браян Груда и Симон Адингра, заменив Мэтта О'Райли и Тарика Лэмпти.



Наставник "красных" Арне Слот отреагировал на ничью 2:2 с "Арсеналом", убрав из старта Виргила Ван Дейка, Энди Робертсона, Кертиса Джонса и Луиса Диаса. Вместо них вышли Джарелл Куанса, Костас Цимикас, Харви Эллиотт и Федерико Кьеза, а Мохамед Салах получил капитанскую повязку.



В начале матча Коди Гакпо отметился опасным, но неточным ударом, а Салах напряг голкипера. "Брайтон" ответил попыткой Груды заработать пенальти, но рефери не поверил в его падение.



А уже на девятой минуте "Ливерпуль" открыл счет. Конор Брэдли классно прорвался по правому краю штрафной и, почти достигнув лицевой линии, сделал короткую передачу назад под удар Эллиотта — 0:1.



На 22-й минуте мог отличиться уже сам Брэдли, которого вывел на удар Кьеза, однако Конор с правого края штрафной не попал в дальний угол ворот.



Хозяева тоже не отсиживались в обороне, но свои атаки до логического завершения почти не доводили. Лишь на 29-й минуте Данни Уэлбек опасно пробил головой — немного мимо.



И хотя для этого не было особых предпосылок, на 32-й минуте счет стал равным. У гостей провалился центр обороны, и оставленный без опеки Ясин Аяри пробил низом с границы штрафной — 1:1.



Тем не менее, последнее слово в первом тайме осталось за "красными". Оказавшись на правом краю штрафной, Доминик Собослаи по дуге отправил мяч в дальний угол ворот — 1:2.



В начале второго тайма Уэлбек отметился опаснейшим ударом со штрафного, но Алиссон выручил свою команду. "Ливерпуль" ответил на это своей атакой, однако Салах с подступов к вратарской площади внезапно не попал в створ.



На 59-й минуте Алиссон совершил еще один сейв, заблокировав удар Уэлбека. Спустя восемь минут свое мастерство показал уже Барт Вербрюгген, не позволив Салаху забить с близкого расстояния.



Игра походила на качели, и в итоге на 69-й минуте случился гол. Вышедший на замену Каору Митома классно сыграл на добивании после отраженного Алиссоном удара Уэлбека — 2:2.



Хозяева были активнее в концовке, и на 85-й минуте едва вышедший на замену Джек Хиншелвуд замкнул прострел вдоль ворот О'Райли — 3:2. Сперва гол не засчитали, но система VAR подтвердила, что офсайда не было.



У "Ливерпуля" было еще восемь компенсированных минут, но "красные" так толком и не попытались уйти от поражения.



Игра получилась очень веселой, команды совершенно не отсиживались в обороне. В итоге все свелось к тому, что Митома наказал "Ливерпуль" за пару промахов Салаха, и на этом воодушевлении "Брайтон" смог вырвать победу.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче