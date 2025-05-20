"Ливерпуль" проиграл в гостях у "Брайтона"

Джек Хиншелвуд "Ливерпуль" по-прежнему не знает побед в статусе чемпиона Премьер-Лиги, на сей раз проиграв в гостях у "Брайтона" со счетом 3:2.

В стартовый состав "чаек" на этот матч вернулись Браян Груда и Симон Адингра, заменив Мэтта О'Райли и Тарика Лэмпти.

Наставник "красных" Арне Слот отреагировал на ничью 2:2 с "Арсеналом", убрав из старта Виргила Ван Дейка, Энди Робертсона, Кертиса Джонса и Луиса Диаса. Вместо них вышли Джарелл Куанса, Костас Цимикас, Харви Эллиотт и Федерико Кьеза, а Мохамед Салах получил капитанскую повязку.

В начале матча Коди Гакпо отметился опасным, но неточным ударом, а Салах напряг голкипера. "Брайтон" ответил попыткой Груды заработать пенальти, но рефери не поверил в его падение.

А уже на девятой минуте "Ливерпуль" открыл счет. Конор Брэдли классно прорвался по правому краю штрафной и, почти достигнув лицевой линии, сделал короткую передачу назад под удар Эллиотта — 0:1.

На 22-й минуте мог отличиться уже сам Брэдли, которого вывел на удар Кьеза, однако Конор с правого края штрафной не попал в дальний угол ворот.

Хозяева тоже не отсиживались в обороне, но свои атаки до логического завершения почти не доводили. Лишь на 29-й минуте Данни Уэлбек опасно пробил головой — немного мимо.

И хотя для этого не было особых предпосылок, на 32-й минуте счет стал равным. У гостей провалился центр обороны, и оставленный без опеки Ясин Аяри пробил низом с границы штрафной — 1:1.

Тем не менее, последнее слово в первом тайме осталось за "красными". Оказавшись на правом краю штрафной, Доминик Собослаи по дуге отправил мяч в дальний угол ворот — 1:2.

В начале второго тайма Уэлбек отметился опаснейшим ударом со штрафного, но Алиссон выручил свою команду. "Ливерпуль" ответил на это своей атакой, однако Салах с подступов к вратарской площади внезапно не попал в створ.

На 59-й минуте Алиссон совершил еще один сейв, заблокировав удар Уэлбека. Спустя восемь минут свое мастерство показал уже Барт Вербрюгген, не позволив Салаху забить с близкого расстояния.

Игра походила на качели, и в итоге на 69-й минуте случился гол. Вышедший на замену Каору Митома классно сыграл на добивании после отраженного Алиссоном удара Уэлбека — 2:2.

Хозяева были активнее в концовке, и на 85-й минуте едва вышедший на замену Джек Хиншелвуд замкнул прострел вдоль ворот О'Райли — 3:2. Сперва гол не засчитали, но система VAR подтвердила, что офсайда не было.

У "Ливерпуля" было еще восемь компенсированных минут, но "красные" так толком и не попытались уйти от поражения.

Игра получилась очень веселой, команды совершенно не отсиживались в обороне. В итоге все свелось к тому, что Митома наказал "Ливерпуль" за пару промахов Салаха, и на этом воодушевлении "Брайтон" смог вырвать победу.

"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2025 00:00

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  1. roberto-89 20.05.2025 00:23 # roberto-89
    Все из за епаного корридора орууууууу уехехехехехехехехе

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  2. narcot 20.05.2025 00:22 # narcot
    «Ливерпуль» не может победить в трех матчах АПЛ подряд после оформления чемпионства



    ОРУ!)

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  3. gidro-met 20.05.2025 00:20 # gidro-met
    У Арсэна заметно меньше всех пропущ.

    Это серьезно

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  4. b84 20.05.2025 00:20 # b84
    красиво Ливерпуль пуканы местным хуесосам подрывает
    даже своими поражениями xD

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  5. bembo 20.05.2025 00:17 # bembo
    колбасню просто все по кругу пускают орууууууууу

    Источник: https://fapl.ru/posts/114904/?c=1#c8053292

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  6. roberto-89 20.05.2025 00:11 # roberto-89
    Лфк на троне сити на страпоне все равно

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  7. zaeba1l 20.05.2025 00:07 # zaeba1l
    Я этого ожидал. Надо же дать чему-то порадоваться, всем обиженным и униженным в том числе на этом сайте.

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  8. dexter 20.05.2025 00:04 # dexter
    Ребят, давайте продадим Кьезу. Цэ - итальянское проклятье. Он заебывает своей пастой в столовой. Отсюда - потеря концентрации, такими бистами как Кванса. Во всем виноват макаронник! Макаронник - ГЕТЪ!

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  9. sean-dyche18plus 20.05.2025 00:02 # sean-dyche18plus
    #обоссано

    самый фейковый чемпион за всю историю апл.помойку ждет та же участь.что и пост чемпионский лестер.

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  10. narcot 20.05.2025 00:01 # narcot
    финалы в европе за последние 10 лет:
    петухи 2
    арсенуль 0
    бабселона 0

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  11. skychnie-oboi 20.05.2025 00:01 # skychnie-oboi
    Пидерасы бесхребетные - конченнные вафли.

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