Джеррард снова претендует на работу в "Рейнджерс"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард вошел в шорт-лист на вакантную должность главного тренера шотландского "Рейнджерс".

"Рейнджерс" еще в феврале уволил Филиппа Клемана, на остаток сезона назначив Барри Фергюсона.



Накануне "Рейнджерс" подтвердил расставание с Фергюсоном и теперь выбирает постоянного рулевого, составив шорт-лист из нескольких кандидатов, сообщает Sky Sports.



Помимо Джеррарда, тренировавшего "Рейнджерс" с 2018 по 2021 год, в этот список также вошли Давиде Анчелотти, который известен по работе ассистентом своего отца Карло, бывший тренер "Лутона" Роб Эдвардс, экс-наставник "Саутгемптона" Расселл Мартин, Данни Рель из "Шеффилд Уэнсдей" и Гари О'Нил, начинавший этот сезон у руля "Вулверхэмптона".



Теперь "Рейнджерс" приступает к процессу собеседований и надеется произвести назначение в ближайшие недели.