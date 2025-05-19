Кейн подтвердил, что пока не вернется в Премьер-Лигу

Харри Кейн Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн подтвердил, что не планирует возвращаться в Премьер-Лигу.

Перебравшись в "Баварию" из "Тоттенхэма" летом 2023, ранее в мае Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, которым стал титул Бундеслиги.

В данный момент Кейн остается вторым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, уступая 48 голов Алану Ширеру, однако этот рекорд 31-летний капитан сборной Англии покорять пока не собирается.

"Есть ли у меня планы вернуться и побить этот рекорд? Нет, я особо не думаю об этом".

"Думаю, за свою карьеру я научился, что ты, становясь опытнее, просто делаешь, что можешь".

"Футбол сам позаботится о себе на протяжении твоего пути. Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием здесь, и я не помышляю о том, чтоб быть где-либо еще".

"У нас отличный тренер, отличная команда, и я просто хочу быть как можно успешнее с "Баварией", — сообщил Кейн BBC.




Метки Бавария, Кейн, Премьер-Лига, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 19.05.2025 22:18 # sean-dyche18plus
    выиграть бундеслигу с «баварией» — это как потерять девственность с мамой декст...проституткой.

    чмарри гейн

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  2. stakhanov 19.05.2025 22:08 # stakhanov
    выглядит жалко с тарелкой

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