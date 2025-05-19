Кейн подтвердил, что пока не вернется в Премьер-Лигу

Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн подтвердил, что не планирует возвращаться в Премьер-Лигу.

Перебравшись в "Баварию" из "Тоттенхэма" летом 2023, ранее в мае Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, которым стал титул Бундеслиги.



В данный момент Кейн остается вторым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, уступая 48 голов Алану Ширеру, однако этот рекорд 31-летний капитан сборной Англии покорять пока не собирается.



"Есть ли у меня планы вернуться и побить этот рекорд? Нет, я особо не думаю об этом".



"Думаю, за свою карьеру я научился, что ты, становясь опытнее, просто делаешь, что можешь".



"Футбол сам позаботится о себе на протяжении твоего пути. Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием здесь, и я не помышляю о том, чтоб быть где-либо еще".



"У нас отличный тренер, отличная команда, и я просто хочу быть как можно успешнее с "Баварией", — сообщил Кейн BBC.