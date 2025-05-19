Восемь клубов Премьер-Лиги охотятся за "новым Дрогба"

Минимум сразу восемь клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему французской "Ниццы" Эванну Гессану, которого прозвали новым "Дидье Дрогба".

В недавнем голосовании на лучшего африканского игрока Лиги 1 Гессан занял второе место, уступив только марокканскому защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими.



Гессан находится в системе "Ниццы" с 13 лет и в этом сезоне совершил настоящий прорыв в своем развитии, забив 12 голов и отдав восемь результативных передач в 33 матчах Лиги 1.



По информации The Telegraph, за Гессаном охотятся минимум восемь клубов Премьер-Лиги, включая претендующих на попадание в Лигу Чемпионов, а также полдюжины представителей Бундеслиги.



При этом сам Гессан предпочитает продолжить карьеру в Англии. А установленная за 23-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара цена в 40 миллионов евро выглядит весьма привлекательной.