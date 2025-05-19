Гвардиола уверен, что "Сити" попадет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

В данный момент сразу пять команд Премьер-Лиги находятся на дистанции в одно очко, претендуя на три оставшихся путевки в Лигу Чемпионов.



Одной из этих команд является "Сити", при этом сыграв на матч меньше конкурентов. И Гвардиола не сомневается, что цель будет достигнута.



"Если мы туда не попадем, значит мы не заслуживаем этого, и тогда мы выступим в Лиге Европы".



"Думаю, мы квалифицируемся (в Лигу Чемпионов). Таковы мои мысли и мое мышление. Думаю, мы сделаем это. Нам нужно набрать четыре очка. Это главная цель. Я абсолютно уверен, что мы сделаем это", — цитирует Гвардиолу ESPN.