Гвардиола уверен, что "Сити" попадет в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
В данный момент сразу пять команд Премьер-Лиги находятся на дистанции в одно очко, претендуя на три оставшихся путевки в Лигу Чемпионов.
Одной из этих команд является "Сити", при этом сыграв на матч меньше конкурентов. И Гвардиола не сомневается, что цель будет достигнута.
"Если мы туда не попадем, значит мы не заслуживаем этого, и тогда мы выступим в Лиге Европы".
"Думаю, мы квалифицируемся (в Лигу Чемпионов). Таковы мои мысли и мое мышление. Думаю, мы сделаем это. Нам нужно набрать четыре очка. Это главная цель. Я абсолютно уверен, что мы сделаем это", — цитирует Гвардиолу ESPN.
19.05.2025 20:00
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Расклады такие, что даже можно один матч в ничью сыграть, второй выиграть. Но с ахуенной игрой в этом году можно ждать, что угодно.
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