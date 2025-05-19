Кунья перейдет в "Юнайтед" после окончания сезона
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья перейдет в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.
Несмотря на интерес со стороны других клубов, Кунья хочет играть именно за "Юнайтед", и Sky Sports стало известно, что сделка между Матеусом и "красными дьяволами" "почти согласована".
"Юнайтед" пока не обращался к "Вулверхэмптону", но это совершенно не является проблемой, потому что клуб с "Олд Траффорд" собирается активировать пункт в контракте Куньи о выкупе за 62.5 млн. фунтов.
Ожидается, что оставшиеся формальности будут улажены после того, как в ближайшее воскресенье завершится сезон Премьер-Лиги.
Помимо Куньи, способного сыграть на краю атаки, "Юнайтед" также надеется обзавестись центральным форвардом грядущим летом.
19.05.2025 19:00
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