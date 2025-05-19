"Сити" вышел из борьбы за Вирца
"Манчестер Сити" вышел из борьбы за Флориана Вирца, посчитав трансфер атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" чересчур дорогим.
Лишь на прошлой неделе 22-летний Вирц вместе со своими родителями побывал в Англии и провел переговоры с "Сити".
Однако "Байер" оценивает свою звезду в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), а клуб с "Этихад" столько заплатить не готов, утверждает Daily Mail.
В "Сити" посчитали, что с учетом компенсации и стоимости контракта Вирц обошелся бы им в 300 млн. евро (253 млн. фунтов). В прошлом "горожане" уже неоднократно демонстрировали, что их клуб не переплачивает за игроков.
"Сити" рассматривал Вирца в качестве возможного преемника для покидающего клуб Кевина Де Брюйне, но теперь "горожанам" придется обратить свой взор на альтернативные цели вроде Моргана Гиббс-Уайта из "Ноттингем Форест".
Таким образом, в борьбе за Вирца остались только "Ливерпуль" и "Бавария", при этом Флориан все еще может остаться в Леверкузене, где у него есть контракт до 2027 года.
19.05.2025 18:00
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пусть досиживает контракт и в 24 года переходит куда хочет. плюс как свободный агент получит подписной бонус
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Верно , с их зп ведомостями и тратами - им пора переориентироваться на муслимов из средней Азии
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