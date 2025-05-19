"Сити" вышел из борьбы за Вирца

Флориан Вирц "Манчестер Сити" вышел из борьбы за Флориана Вирца, посчитав трансфер атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" чересчур дорогим.

Лишь на прошлой неделе 22-летний Вирц вместе со своими родителями побывал в Англии и провел переговоры с "Сити".

Однако "Байер" оценивает свою звезду в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), а клуб с "Этихад" столько заплатить не готов, утверждает Daily Mail.

В "Сити" посчитали, что с учетом компенсации и стоимости контракта Вирц обошелся бы им в 300 млн. евро (253 млн. фунтов). В прошлом "горожане" уже неоднократно демонстрировали, что их клуб не переплачивает за игроков.

"Сити" рассматривал Вирца в качестве возможного преемника для покидающего клуб Кевина Де Брюйне, но теперь "горожанам" придется обратить свой взор на альтернативные цели вроде Моргана Гиббс-Уайта из "Ноттингем Форест".

Таким образом, в борьбе за Вирца остались только "Ливерпуль" и "Бавария", при этом Флориан все еще может остаться в Леверкузене, где у него есть контракт до 2027 года.




Метки Бавария, Байер, Вирц, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. standard 19.05.2025 19:05 # standard
    пусть досиживает контракт и в 24 года переходит куда хочет. плюс как свободный агент получит подписной бонус

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  2. gidro-met 19.05.2025 18:13 # gidro-met
    Верно , с их зп ведомостями и тратами - им пора переориентироваться на муслимов из средней Азии

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