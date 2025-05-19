Президент "Пэлас" уверен, что Гласнер останется

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш выразил уверенность, что его клуб сохранит своего главного тренера Оливера Гласнера.

В минувшую субботу Гласнер привел "Пэлас" к первому в своей 120-летней истории трофею, одержав победу 1:0 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. Также "орлы" квалифицировались в Лигу Европы.



Гласнера уже давно сватают в различные клубы, включая "Баварию" и "РБ Лейпциг", однако Пэриш уверен, что Оливер отработает оставшийся год по своему контракту, и стороны даже собираются обсудить новую сделку.



"Оливер будет здесь в следующем году. Каждый знает срок его контракта, а что будет дальше, мы еще поговорим".



"Мы хотим продлить его контракт, но это должно быть правильно для каждого, и сейчас не время думать об этом".



"Я был бы счастлив сохранить его, но клуб должен развиваться при нем, не так ли? Клуб должен показать амбиции в плане движения вперед, люди должны чувствовать себя частью чего-то, и если все это совпадет, тогда, возможно, он продлит свой контракт".



"Мы разговариваем об этом. Для Оливера важны не те вещи, о которых могут подумать люди. Он хочет быть частью чего-то, у чего есть направление, и то же самое со всеми нами".



"Думаю, об этом мы и поговорим. В подходящий момент у нас состоится разговор, и мы посмотрим, что мы чувствуем", — цитирует Пэриша Sky Sports.