"Арсенал" решил отправить Тимбера на операцию

"Арсенал" принял решение отправить своего защитника Юрриена Тимбера на операцию на лодыжке.

Если верить The Telegraph, последние недели Тимбер играл в футбол, преодолевая дискомфорт в лодыжке.



Выездом к "Саутгемптону" в ближайшее воскресенье "Арсенал" завершит сезон 2024/25, после чего Юрриен отправится под нож хирурга.



Решение об операции уже принято, однако в данный момент неясно, сколько времени займет восстановление 23-летнего игрока сборной Голландии.



Добавим, в этом сезоне Тимбер сыграл 30 матчей за "Арсенал" в Лиге Чемпионов и еще 13 в Лиге Чемпионов.