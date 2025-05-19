Силва: "Нужно что-нибудь изменить"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда нуждается в изменениях после неудачного сезона.

В минувшую субботу "Сити" упустил возможность скрасить этот сезон, потерпев поражение 1:0 от "Кристал Пэлас" в финале Кубка Англии.



"Горожане" завершают сезон с пустыми руками, и Силва надеется, что из этого будут сделаны правильные выводы.



"В плохие моменты вы учитесь новым вещам. Прежде всего вы узнаете, с кем вы можете пойти на войну, потому что в плохие моменты видно, кто вы на самом деле".



"Это был действительно, действительно плохой сезон для нас. Нужно что-нибудь изменить в следующем году. У меня есть свое мнение, но я не собираюсь высказывать его вам. Я позволю большим боссам решить. Но что-нибудь определенно нужно изменить, если вы не выступаете хорошо на этом уровне".



"Наши стандарты должны быть очень, очень высоки, чтобы снова стать чемпионами — а мы хотим снова достичь этого уровня. Я бы сказал, что нам нужно немного всего, но этот сезон был плох по многим причинам".



"Однако есть и много хороших вещей для нас. Например, мы не воспринимаем вещи как должное и не снижаем свои стандарты. У нас есть игроки, которые привыкли побеждать каждый год, и люди требуют, чтобы эта команда побеждала каждый год. Но футбол — это тяжелый вид спорта, и побеждать эти команды, особенно в Премьер-Лиге, непросто", — цитирует Силву Daily Mirror.