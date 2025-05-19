Гвардиола: "Нам нужно быстро оправиться после финала"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду быстро переключиться на Премьер-Лигу после разочарования в финале Кубка Англии.

В минувшую субботу "Сити" упустил возможность завершить этот сезон не с пустыми руками, проиграв на "Уэмбли" "Кристал Пэлас" со счетом 1:0.



"Сити" до сих пор не гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов, и Гвардиола хочет, чтобы его подопечные полностью сосредоточились на достижении этой цели.



"У нас есть не так много времени, чтобы восстановиться к важному матчу против "Борнмута", но нам нужно быстро оправиться, у нас большой клуб".



"Нас ждут два матча огромной важности для будущего этого клуба. Попадание в Лигу Чемпионов имеет огромное значение. Это очевидно. Спросите "Арсенал", "Челси", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл" или "Астон Виллу".



"Но сейчас не время говорить с игроками и проникать в их мысли. В воскресенье мы отдыхаем, затем будем думать о матче с "Борнмутом". Посмотрим, как мы подготовимся, как игроки восстановятся, и будем двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу The Guardian.