37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Коди Гакпо В понедельник, 19 мая, поединком "Брайтона" и "Ливерпуля" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Брайтон" проиграл лишь один из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 победы, 2 ничьи) — 0:3 против "Астон Виллы" в апреле. 17 различных игроков "чаек" отметились голами в этом сезоне английского первенства — больше среди всех команд дивизиона.

Над "Ливерпулем" нависла угроза впервые в этом сезоне провести три матча Премьер-Лиги подряд без побед. "Красные" потерпели два поражения в трех последних выездных поединках чемпионата — как и в 30 предыдущих (17 побед, 11 ничьих).

"Брайтон" не проиграл ни одной из двух последних домашних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге, хотя до этого — четыре из пяти. "Красные" одержали две победы в двух последних поединках против "чаек" в чемпионате, хотя до этого — только одну в семи (4 ничьи, 2 поражения).

Капитан "Брайтона" Льюис Данк решил свои проблемы с задней поверхности бедра. Должен поправиться и Каору Митома. Жоао Педро снова доступен после дисквалификации.

"Ливерпулю" нужно решить, включать ли в стартовый состав покидающего клуб Трента Александер-Арнольда. В плане травм — без изменений.




Метки анонс тура, Брайтон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 428

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 19.05.2025 14:12 # hachidlo
    «Хохлы, ну заключите уже перемирие, ну пожалуйста. Дони, ну уговори их, ну пожалуйста» (с) коллективное обращение попусков фапля в лице релокантов-ухилянтов кучеряшки, лысого очкарика армянина, манкурт и креветоса. Чёлочка тоже в стороне не осталась, ведь получать ежедневных тумаков от венесуэльцев совсем не хочется, но лучше так, чем в армии получать тумаков от дагоченцев.

    З.ы. Ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС, помогите.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114879/?c=1#c8052377

    (ответить)

  2. bembo 19.05.2025 13:58 # bembo
    Кунья отверг "Арсенал"

    Источник: https://fapl.ru/


    как же ссут на вонючий клуб пидарасов)))))))

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  3. hunter022 19.05.2025 13:32 # hunter022
    Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным: на украинском ТВ Путина снова назвали президентом Украины

    Итоги переговоров уже известны...

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  4. bembo 19.05.2025 13:31 # bembo
    я хочу райана шерки!!!!
    как бэкап коле палмерочку

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  5. gameboy 19.05.2025 13:31 # gameboy
    Залупенсам нужна победа что бы пройти в ЛЧ на поле Ноттингема
    Ору

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  6. piroj0k 19.05.2025 13:24 # piroj0k
    русня, спокуха. трамп еще спит, это по американскому времени он будет звонить, а не по московскому.
    ваще рыжый ахуел, не уважает путена)
    путин уже с 6 утра на ногах ждет звонок)

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  7. skydreams 19.05.2025 13:03 # skydreams
    https://youtu.be/iOtKRVuXhF4

    (ответить)

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