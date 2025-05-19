37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 19 мая, поединком "Брайтона" и "Ливерпуля" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Брайтон" проиграл лишь один из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 победы, 2 ничьи) — 0:3 против "Астон Виллы" в апреле. 17 различных игроков "чаек" отметились голами в этом сезоне английского первенства — больше среди всех команд дивизиона.
Над "Ливерпулем" нависла угроза впервые в этом сезоне провести три матча Премьер-Лиги подряд без побед. "Красные" потерпели два поражения в трех последних выездных поединках чемпионата — как и в 30 предыдущих (17 побед, 11 ничьих).
"Брайтон" не проиграл ни одной из двух последних домашних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге, хотя до этого — четыре из пяти. "Красные" одержали две победы в двух последних поединках против "чаек" в чемпионате, хотя до этого — только одну в семи (4 ничьи, 2 поражения).
Капитан "Брайтона" Льюис Данк решил свои проблемы с задней поверхности бедра. Должен поправиться и Каору Митома. Жоао Педро снова доступен после дисквалификации.
"Ливерпулю" нужно решить, включать ли в стартовый состав покидающего клуб Трента Александер-Арнольда. В плане травм — без изменений.
19.05.2025 13:00
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«Хохлы, ну заключите уже перемирие, ну пожалуйста. Дони, ну уговори их, ну пожалуйста» (с) коллективное обращение попусков фапля в лице релокантов-ухилянтов кучеряшки, лысого очкарика армянина, манкурт и креветоса. Чёлочка тоже в стороне не осталась, ведь получать ежедневных тумаков от венесуэльцев совсем не хочется, но лучше так, чем в армии получать тумаков от дагоченцев.
З.ы. Ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС, помогите.
Источник: https://fapl.ru/posts/114879/?c=1#c8052377
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Кунья отверг "Арсенал"
Источник: https://fapl.ru/
как же ссут на вонючий клуб пидарасов)))))))
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Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным: на украинском ТВ Путина снова назвали президентом Украины
Итоги переговоров уже известны...
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я хочу райана шерки!!!!
как бэкап коле палмерочку
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Залупенсам нужна победа что бы пройти в ЛЧ на поле Ноттингема
Ору
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русня, спокуха. трамп еще спит, это по американскому времени он будет звонить, а не по московскому.
ваще рыжый ахуел, не уважает путена)
путин уже с 6 утра на ногах ждет звонок)
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https://youtu.be/iOtKRVuXhF4
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