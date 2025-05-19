37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 19 мая, поединком "Брайтона" и "Ливерпуля" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" проиграл лишь один из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 победы, 2 ничьи) — 0:3 против "Астон Виллы" в апреле. 17 различных игроков "чаек" отметились голами в этом сезоне английского первенства — больше среди всех команд дивизиона.



Над "Ливерпулем" нависла угроза впервые в этом сезоне провести три матча Премьер-Лиги подряд без побед. "Красные" потерпели два поражения в трех последних выездных поединках чемпионата — как и в 30 предыдущих (17 побед, 11 ничьих).



"Брайтон" не проиграл ни одной из двух последних домашних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге, хотя до этого — четыре из пяти. "Красные" одержали две победы в двух последних поединках против "чаек" в чемпионате, хотя до этого — только одну в семи (4 ничьи, 2 поражения).



Капитан "Брайтона" Льюис Данк решил свои проблемы с задней поверхности бедра. Должен поправиться и Каору Митома. Жоао Педро снова доступен после дисквалификации.



"Ливерпулю" нужно решить, включать ли в стартовый состав покидающего клуб Трента Александер-Арнольда. В плане травм — без изменений.