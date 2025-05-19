Слот: "Мы можем найти одно или два дополнительных орудия"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что надеется добавить своей команде "одно или два орудия" в летнее трансферное окно.
В этом сезоне "Ливерпуль" оформил титул Премьер-Лиги за четыре матча до финиша, однако Слот не собирается почивать на лаврах.
Активность конкурентов подстегивает Слота к тому, чтобы тоже искать усиление на трансферном рынке.
"Думаю, мы можем найти одно или два дополнительных орудия, которых у этой команды нет. Возможно, возможно, за счет использования трансферного рынка. Это то, к чему мы стремимся. Это сделает нас только сильнее. Это то, в чем мы нуждаемся, потому что мы видели, как "Сити" потратил 200 миллионов фунтов в зимнее окно. Все они будут тратить. Помимо трансферного окна, мы можем улучшить определенные аспекты сами", — цитирует Слота The Guardian.
19.05.2025 10:00
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