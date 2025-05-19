Кунья отверг "Арсенал"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья отверг интерес "Арсенала", решив продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Если верить Goal Brazil, "Арсенал" сделал свой запрос насчет Куньи, чей контракт с "Вулверхэмптоном" предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов.



Однако "Арсенал" лишь узнал, что Кунья уже сделал выбор в пользу "Юнайтед", даже несмотря на то, что "красные дьяволы" все еще могут остаться без еврокубков на следующий сезон.



Кунья хочет поработать с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, и исход финала Лиги Европы в следующую среду не повлияет на выбор Матеуса.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 25-летний бразилец забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче за "волков".