Артета призвал боссов "Арсенала" к приобретениям

Наставник "Арсенала" Микель Артета обратился к боссам своего клуба и призвал к приобретениям.

В заключительном домашнем матче этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" победил "Ньюкасл" со счетом 1:0 и обеспечил себе попадание в Лигу Чемпионов.



Однако свой последний трофей — Кубок Англии — "Арсенал" завоевал еще в 2020 году, и фанаты лондонского клуба отчаянно жаждут больших призов.



После победы над "Ньюкаслом" Артета обратился к фанатам, призвав тех перевести дух и посмотреть, как сработают руководители клуба на трансферном рынке.



"Заканчивайте сезон, отправляйтесь на пляж, насладитесь несколькими днями и будьте уверены, что находящиеся наверху сделают то, что должны сделать", — цитирует Артету Evening Standard.



Отметим, что в программке к матчу с "сороками" совладелец "Арсенала" Джош Кроенке заранее пообещал инвестиции в состав.



"Мы планируем инвестировать, чтобы достичь побед и лучше выступить в следующем сезоне. Мы довольны, что обзавелись спортивным директором в лице Андреа Берты, который сыграет важную роль в этом".



"Он является частью сплоченной и сильной команды, поддерживаемой советом директоров, который имеет четкое представление насчет того, в чем мы нуждаемся и как мы хотим это сделать. Сделать правильно. Сделать в стиле "Арсенала".



"В конечном счете все мы хотим одного и того же. Мы голодны до успеха так же, как и вы, и это разделяет каждый, кто трудится в этом клубе", — пишет Кроенке.