Артета: "Мы не достигли своей мечты"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал болельщикам, что в следующем сезоне его команда предпримет новую попытку выиграть Премьер-Лигу.

В своем заключительном домашнем матче этого сезона "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Ньюкаслом", и теперь "канониры" третий год подряд займут в Премьер-Лиге второе место.



После финального свистка Артета обратился к трибунам "Эмирейтс", извинившись перед фанатами за то, что вышел к ним с пустыми руками.



"У нас была мечта, и заключалась она в том, чтобы быть здесь сейчас или через неделю, принеся вам, парни, большие трофеи, но мы не смогли сделать этого в силу многих обстоятельств".



"Нам нужно убедиться, что в этой погоне за мечтой она не станет расплывчатой и что мы будем гнаться за мечтой в следующем сезоне с энтузиазмом и позитивным настроем".



"Мы начали творить свою собственную историю здесь, на этом стадионе. Впереди будет гораздо больше, но это не будет легко. Мы должны сделать это вместе. Позвольте мне сказать вам, что у этой группы игроков есть желание, мастерство и талант, и мы собираемся осуществить задуманное", — цитирует Артету The Independent.