Райс надеется, что "Арсенал" получит усиление летом

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс выразил надежду, что его команда укрепит свой состав в летнее трансферное окно.

Именно Райс забил единственный гол против "Ньюкасла" в воскресенье, благодаря чему "Арсенал" выиграл заключительный домашний матч сезона Премьер-Лиги 2024/25.

Как и в двух предыдущих сезонах, "Арсенал" финиширует только вторым, и Райс надеется, что с помощью летнего усиления "канониры" все-таки сделают оставшийся шаг вперед к титулу.

"Мы были так близки в Премьер-Лиге в прошлом году, и в этом сезоне — по своим стандартам — мы выступили плохо".

"Вылететь из каждого кубкового соревнования и Лиги Чемпионов с такой командой и таким тренером... Нам нужно сражаться за трофеи. Мы не можем ничего принимать как должное".

"Надеюсь, мы получим усиление летом, подпишем больше игроков, потому что одновременно мы, наверное, и лишимся некоторых".

"Мы попытаемся снова в следующем году, мы будем готовы, будем сильнее и голоднее к тому, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба. Это то, чего все мы хотим", — цитирует Райса Evening Standard.




Метки Арсенал, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2025 23:00

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