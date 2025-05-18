Райс надеется, что "Арсенал" получит усиление летом

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс выразил надежду, что его команда укрепит свой состав в летнее трансферное окно.

Именно Райс забил единственный гол против "Ньюкасла" в воскресенье, благодаря чему "Арсенал" выиграл заключительный домашний матч сезона Премьер-Лиги 2024/25.



Как и в двух предыдущих сезонах, "Арсенал" финиширует только вторым, и Райс надеется, что с помощью летнего усиления "канониры" все-таки сделают оставшийся шаг вперед к титулу.



"Мы были так близки в Премьер-Лиге в прошлом году, и в этом сезоне — по своим стандартам — мы выступили плохо".



"Вылететь из каждого кубкового соревнования и Лиги Чемпионов с такой командой и таким тренером... Нам нужно сражаться за трофеи. Мы не можем ничего принимать как должное".



"Надеюсь, мы получим усиление летом, подпишем больше игроков, потому что одновременно мы, наверное, и лишимся некоторых".



"Мы попытаемся снова в следующем году, мы будем готовы, будем сильнее и голоднее к тому, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба. Это то, чего все мы хотим", — цитирует Райса Evening Standard.