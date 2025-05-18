Артета дисквалифицирован на матч с "Виллой"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета будет дисквалифицирован на заключительный матч этого сезона Премьер-Лиги.

В воскресенье подопечные Артеты одержали победу 1:0 над "Ньюкаслом", благодаря чему застолбили за собой второе место в Премьер-Лиге и квалифицировались в Лигу Чемпионов.

В концовке матча на "Эмирейтс" Артета получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом сезоне, отмечает Daily Mirror.

Теперь Артета будет дисквалифицирован на выездной матч заключительного тура против "Астон Виллы" и будет руководить "Арсеналом" с трибун "Вилла Парк".

В отличие от "Арсенала", "Вилла" еще не обеспечила себе попадание в Лигу Чемпионов и будет вынуждена играть на победу, чтобы не зависеть от конкурентов.

Отметим, проблемы с дисциплиной были у Артеты и в прошлом сезоне, когда Микель оказался совместным лидером среди тренеров Премьер-Лиги по предупреждениям.




Метки Арсенал, Артета, дисквалификации, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2025 22:00

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  1. standard 18.05.2025 22:05 # standard
    арсенал играет с саутгемптоном. ты заебал уже конкретно хуйню тут писать

    (ответить)

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