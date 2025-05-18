Де Брюйне: "Наверное, не сыграю на клубном Чемпионате Мира"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не собирается участвовать на клубном Чемпионате Мира грядущим летом.
Как известно, Де Брюйне покидает "Сити" в конце сезона, но контракт Кевина истекает только 30 июня — в разгар клубного Чемпионата Мира.
33-летний бельгиец не хочет рисковать своим здоровьем, отправляясь на турнир ФИФА, и надеется завершить свою карьеру в "Сити" матчами против "Борнмута" и "Фулхэма" на следующей неделе.
"Это не имеет никакого смысла. Что может случиться, когда ты участвуешь в новых соревнованиях, находясь посреди процесса решения своей контрактной ситуации? Я должен позаботиться о себе, потому что как мне быть, если я получу травму на клубном Чемпионате Мира? Никто обо мне не позаботится тогда. Поэтому есть высокая вероятность, что я, наверное, не сыграю там. Не я устанавливаю правила, я не могу ничего с этим поделать", — цитирует Де Брюйне The Guardian.
18.05.2025 21:00
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