Де Брюйне: "Наверное, не сыграю на клубном Чемпионате Мира"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не собирается участвовать на клубном Чемпионате Мира грядущим летом.

Как известно, Де Брюйне покидает "Сити" в конце сезона, но контракт Кевина истекает только 30 июня — в разгар клубного Чемпионата Мира.

33-летний бельгиец не хочет рисковать своим здоровьем, отправляясь на турнир ФИФА, и надеется завершить свою карьеру в "Сити" матчами против "Борнмута" и "Фулхэма" на следующей неделе.

"Это не имеет никакого смысла. Что может случиться, когда ты участвуешь в новых соревнованиях, находясь посреди процесса решения своей контрактной ситуации? Я должен позаботиться о себе, потому что как мне быть, если я получу травму на клубном Чемпионате Мира? Никто обо мне не позаботится тогда. Поэтому есть высокая вероятность, что я, наверное, не сыграю там. Не я устанавливаю правила, я не могу ничего с этим поделать", — цитирует Де Брюйне The Guardian.




Метки Де Брюйне, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2025 21:00

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  1. chelsiukpro 18.05.2025 22:06 # chelsiukpro
    ,Все рыжик, закончились пиздатые дни! Старость не радость...

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