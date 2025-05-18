Бернарду Силва: "Явная ошибка VAR"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва обрушился с критикой на систему VAR после поражения в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

По мнению Силвы, VAR совершила огромную ошибку, когда в первом тайме не рекомендовала рефери Стюарту Аттуэллу удалить голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона за игру рукой вне своей штрафной площади.



Бернарду чувствует, что подобная несправедливость случается далеко не первый раз в этом сезоне.



"Мы играем в лучшей лиге мира, и команды здесь много трудятся, чтобы достигать этих поздних стадий и показывать хорошую игру".



"Если мы проигрываем, это должно быть — для нас и для любой команды — из-за того, что мы не показали хорошую игру. А когда есть технология, оправданий ошибкам быть просто не может".



"Мы слегка чересчур привыкли к такого рода ситуациям. Сейчас я посмотрел повторы и думаю, что это была большая ошибка, потому что играть 60 минут с одним лишним игроком — это большая разница".



"Разумеется, мы могли сделать гораздо больше, нежели мы сделали, но, повторюсь, это явная ошибка, которая повлияла на игру".



"Мне не нравится оправдываться в конце проигранных нами матчей. Я хочу отдать должное "Пэлас", потому что у них очень хорошая команда. Они заслужили это, они бегали как безумцы".



"Мы могли видеть, что это действительно важный матч для их фанатов, для их игроков, поэтому я не хочу смешивать одно с другим".



"Но когда у вас есть технология, и вы все равно совершаете ошибки, причем не только в этом матче, а во многих матчах сезона, это просто недопустимо", — цитирует Силву Daily Mirror.