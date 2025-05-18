Гехи и Уортон пропустили вечеринку "Пэлас" по поводу завоевания Кубка Англии
Звезды "Кристал Пэлас" Марк Гехи и Адам Уортон пропустили вечеринку своей команды по поводу завоевания Кубка Англии.
Накануне "Пэлас" завоевал первый в своей 120-летней истории трофей, переиграв "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии со счетом 1:0.
Гехи и Уортон не смогли доиграть матч на "Уэмбли" до конца, будучи вынужденно замененными во втором тайме. Марк получил ушиб глаза, тогда как Адам своей головой остановил мощный удар Кевина Де Брюйне.
С подозрением на сотрясение Уортон сразу отправился в госпиталь, тогда как Гехи остался на церемонию награждения и лишь затем посетил медицинское учреждение, пожаловавшись на частичную потерю зрению.
В результате оба игрока пропустили вечеринку "Пэлас" в субботу вечером, сообщает BBC.
Позже выяснилось, что Гехи избежал перелома глазницы, отделавшись большим синяком. Марк все равно рискует пропустить два заключительных матча "Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиги. Уортон пропустит их точно, учитывая протокол насчет сотрясений.
18.05.2025 19:00
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