Фримпонг направляется в "Ливерпуль" на медобследование
Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг прилетит в Англию в понедельник для прохождения медобследования в "Ливерпуле".
Накануне появилась информация, что "Ливерпуль" полностью договорился с Фримпонгом, с помощью которого главный тренер "красных" Арне Слот хочет восполнить потерю Трента Александер-Арнольда.
Фримпонг уже сообщил "Байеру" о своем желании покинуть Леверкузен, а "Ливерпуль" подтвердил свою готовность выплатить отступные в 35 миллионов евро (29.4 млн. фунтов) по контракту Джереми.
Из указанной суммы "Байеру" придется отдать около 5 млн. фунтов "Селтику" как бывшему клубу Фримпонга.
Теперь, как сообщает Sky Sports, 24-летний голландец направляется в Англию, чтобы пройти медобследование. К "Ливерпулю" Джереми официально присоединится к открытием летнего трансферного окна.
18.05.2025 18:00
Просмотров: 380
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
форвард нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий