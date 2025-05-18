Фримпонг направляется в "Ливерпуль" на медобследование

Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг прилетит в Англию в понедельник для прохождения медобследования в "Ливерпуле".

Накануне появилась информация, что "Ливерпуль" полностью договорился с Фримпонгом, с помощью которого главный тренер "красных" Арне Слот хочет восполнить потерю Трента Александер-Арнольда.



Фримпонг уже сообщил "Байеру" о своем желании покинуть Леверкузен, а "Ливерпуль" подтвердил свою готовность выплатить отступные в 35 миллионов евро (29.4 млн. фунтов) по контракту Джереми.



Из указанной суммы "Байеру" придется отдать около 5 млн. фунтов "Селтику" как бывшему клубу Фримпонга.



Теперь, как сообщает Sky Sports, 24-летний голландец направляется в Англию, чтобы пройти медобследование. К "Ливерпулю" Джереми официально присоединится к открытием летнего трансферного окна.