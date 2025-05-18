Артета представлял "Арсенал" чемпионом на старте сезона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что на старте сезона представлял, как поднимет кубок Премьер-Лиги над головой в последнем домашнем матче.

В воскресенье "Арсенал" в последний раз в этом сезоне предстанет перед "Эмирейтс", сыграв против "Ньюкасла".



"Арсенал" находится в 15 очках позади "Ливерпуля", досрочно оформившего титул, причем "канониры" еще могут не удержаться на втором месте.



Артета совсем по-другому представлял себе этот сезон в августе, однако Микель не унывает и готов попробовать нова.



"Если бы на старте сезона мне нужно было визуализировать этот момент, то он был бы таким: мы играем заключительный домашний матч сезона и поднимаем кубок Премьер-Лиги. Это то, что было в моей голове".



"Думаю, учитывая все то, через что мы прошли в последние 11 месяцев, все мы можем гордиться собой, но эта боль в животе все равно присутствует, потому что мы не добились желаемого".



"В чем основная причина этого? Красные карточки и травмы, конечно".



"Но мы не знаем, что было бы без них. Были бы мы гораздо ближе? На мой взгляд, это и так ясно, учитывая то, какую игру показывали".



"Но мы собираемся сделать что-нибудь еще в следующем сезоне, потому что планка будет выше".



"Если вы посмотрите на наше количество очков в трех последних сезонах, то вы очень редко остаетесь без титула с такой стабильностью. Поэтому мы очень близки, близки в плане вероятности, и нам нужно продолжать быть настойчивыми и становиться лучше", — сообщил Артета Sky Sports.