"Эвертон" выиграл свой последний матч на "Гудисон Парк"

Илиман Ндиайе Последний в истории матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" завершился победой "Эвертона" над "Саутгемптоном" со счетом 2:0.

Трибуны "Гудисон Парк" получили повод для бурной радости уже на шестой минуте, когда Илиман Ндиайе взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по центру и пробил — 1:0.

В самой концовке первого тайма Джеймс Гарнер передачей меж двух защитников вывел на ударную позицию Ндиайе, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 2:0.

"Эвертон" мог победить и крупнее — например, два гола Бету не были засчитаны. Но в итоге счет уже не изменился.

Не имея турнирной мотивации, "Эвертон" одержал уверенную победу в этот эмоциональный для себя день и теперь передает "Гудисон Парк" в руки своей женской команды, а сам готовится к переезду на новый 53-тысячный стадион.

"Эвертон" — "Саутгемптон". Отчет о матче




Метки Гудисон Парк, Саутгемптон, стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2025 16:00

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  1. ganinilyha 18.05.2025 16:23 # ganinilyha
    Чисто из-за Гудисона в 14 фифе играл за Эвертон чисто английскими игроками и брал лч

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