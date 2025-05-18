"Эвертон" выиграл свой последний матч на "Гудисон Парк"

Последний в истории матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" завершился победой "Эвертона" над "Саутгемптоном" со счетом 2:0.

Трибуны "Гудисон Парк" получили повод для бурной радости уже на шестой минуте, когда Илиман Ндиайе взял инициативу на себя, ворвался в штрафную по центру и пробил — 1:0.



В самой концовке первого тайма Джеймс Гарнер передачей меж двух защитников вывел на ударную позицию Ндиайе, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 2:0.



"Эвертон" мог победить и крупнее — например, два гола Бету не были засчитаны. Но в итоге счет уже не изменился.



Не имея турнирной мотивации, "Эвертон" одержал уверенную победу в этот эмоциональный для себя день и теперь передает "Гудисон Парк" в руки своей женской команды, а сам готовится к переезду на новый 53-тысячный стадион.



"Эвертон" — "Саутгемптон". Отчет о матче