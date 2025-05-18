Гвардиола "не знает", почему Холанд не исполнил пенальти в финале Кубка Англии

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, почему его нападающий Эрлинг Холанд отказался от исполнения пенальти в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

Когда Бернарду Силва заработал для "Сити" пенальти в первом тайме матча на "Уэмбли" накануне, Холанд внезапно не решился подойти к 11-метровой отметке, а отдал мяч Омару Мармушу, чей удар был отражен голкипером "Пэлас" Дином Хендерсоном.

После поражения со счетом 1:0 Гвардиола признался, что Холанд его удивил. Хосеп предполагает, что Эрлинг морально не был готов исполнить пенальти.

"Они решают это на поле. Я не знаю. Я не разговаривал с ними. Я думал, он (Холанд) захочет исполнить пенальти. Эти вещи решаются между ними".

"Когда наступает момент для штрафного удара или пенальти, то это зависит от ощущения и от того, как они себя чувствуют. Они решили, что Омар готов его исполнить. Хендерсон совершил хороший сейв", — цитирует Гвардиолу ESPN.




Метки Гвардиола, Кристал Пэлас, Кубок Англии, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. standard 18.05.2025 15:03 # standard
    почему он раком стоит?

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  2. closer 18.05.2025 15:02 # closer
    отдельный вид современного слабоумия - спрашивать у тех, кто "не знает"

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