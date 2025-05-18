Гвардиола "не знает", почему Холанд не исполнил пенальти в финале Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, почему его нападающий Эрлинг Холанд отказался от исполнения пенальти в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

Когда Бернарду Силва заработал для "Сити" пенальти в первом тайме матча на "Уэмбли" накануне, Холанд внезапно не решился подойти к 11-метровой отметке, а отдал мяч Омару Мармушу, чей удар был отражен голкипером "Пэлас" Дином Хендерсоном.



После поражения со счетом 1:0 Гвардиола признался, что Холанд его удивил. Хосеп предполагает, что Эрлинг морально не был готов исполнить пенальти.



"Они решают это на поле. Я не знаю. Я не разговаривал с ними. Я думал, он (Холанд) захочет исполнить пенальти. Эти вещи решаются между ними".



"Когда наступает момент для штрафного удара или пенальти, то это зависит от ощущения и от того, как они себя чувствуют. Они решили, что Омар готов его исполнить. Хендерсон совершил хороший сейв", — цитирует Гвардиолу ESPN.