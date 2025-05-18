"Саутгемптон" договаривается с Уиллом Стиллом

Вылетевший из Премьер-Лиги "Саутгемптон" продвигается в переговорах о назначении 32-летнего Уилла Стилла на должность главного тренера.

Прежде ярко проявив себя в "Реймсе", прошлым летом Стилл возглавил "Ланс", однако накануне было объявлено, что Уилл покидает французский клуб по причинам личного характера.



Стилл ушел из "Ланса", чтобы быть ближе к своей девушке Эмме Саундерс, которая трудится репортером Sky Sports и у которой в марте был диагностирован энцефалит, воспаление мозга.



Этим пытается воспользоваться "Саутгемптон", который в прошлом месяце попрощался с Иваном Юричем, сделав это сразу, как клуб подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.



По информации The Independent, в данный момент Стилл является фаворитом на вакантную должность в "Саутгемптоне".