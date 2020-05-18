Каррагер: "Салиба нуждается в Габриэле"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что защитник "Арсенала" Вильям Салиба не похож на себя, когда рядом с ним нет Габриэля Магальяэса.

Отличная игра Салиба и Габриэля в центре обороны была одним из ключевых факторов, почему на протяжении трех последних сезонов "Арсенал" сражался за титул Премьер-Лиги.



Однако эта связка оказалась разрушена, когда 1 апреля против "Фулхэма" Габриэль получил травму задней поверхности бедра. Бразилец не вернулся в строй до сих пор.



В течение этого времени Салиба выглядит не слишком уверенно, и Каррагер связывает это с недостаточными лидерскими качествами игрока сборной Франции.



"Думаю, он (Салиба) является одним из лучших центральных защитников в европейском футболе. А их связка с Габриэлем не уступает никому в Премьер-Лиге".



"Думаю, Салиба лучше как игрок, но Габриэль лучше как лидер, и Салиба нужно добавить это своей игре, если он хочет достичь уровней, о которых мы говорим в случае с Виргилом Ван Дейком".



"Салиба нуждается в Габриэле. Салиба не выглядит прежним с тех пор, как Габриэль выбыл из строя".



"В последние пару месяцев он совершил такое количество ошибок, что кажется, будто он крупно ошибается каждый раз, когда я смотрю за ним", — цитирует Каррагера Sky Sports.