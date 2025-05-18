"Лидс" — главный претендент на Каллума Уилсона

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" является главным претендентом на нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

В этом сезоне Уилсон перенес ряд травм, а в 20 сыгранных матчах лишь дважды выходил в стартовом составе, забив единственный гол.



Поэтому с высокой вероятностью "Ньюкасл" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт 33-летнего англичанина.



Возможность подписать опытного Уилсона свободным агентом интересует многие клубы, однако talkSPORT утверждает, что в данный момент "Лидс" является наиболее вероятным направлением для Каллума.



В лице Йоэла Пиру "Лидс" обладает лучшим бомбардиром этого сезона Чемпионшипа, однако 19 голов 25-летнего голландца — это худший показатель для обладателя "Золотой бутсы" второго английского дивизиона с 1992/93.