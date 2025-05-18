Де Брюйне открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне подтвердил, что он открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги.

Поражение 1:0 от "Кристал Пэлас" в финале Кубка Англии накануне стало последним матчем для Де Брюйне за "Сити" на "Уэмбли", потому что Кевин уходит от "горожан" в конце сезона.



Де Брюйне сватают в Саудовскую Аравию и МЛС, но 33-летний бельгиец хочет продолжать выступать на высоком уровне, заодно обеспечив комфортную жизнь своей молодой семье, а Англия идеальна для этого.



"Я хочу играть в хороший футбол. Я знаю, что вы пытаетесь угадать, куда я отправлюсь, но вы, парни, узнаете, когда узнаю я".



"Это зависит от вариантов. У меня есть семья, маленькие дети. Я должен принять решение, которое подходит всем, а не только мне. Если бы мне было 20 лет, это было бы легкое решение, но все немного сложнее".



"Веду ли я уже переговоры с другими клубами? Да, конечно", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.