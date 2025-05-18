"Эвертон" будет получать по 10 млн. фунтов в год за переименование стадиона

Сделка по переименованию своего нового стадиона позволил "Эвертону" зарабатывать по 10 миллионов фунтов в год.

В минувшую пятницу "Эвертон" объявил, что построенный в Брэмли-Мур Док стадион на 53,000 мест будет носить название "Хилл Дикинсон".



"Эвертон" переименует свою новую арену в рамках спонсорского контракта с международной юридической фирмой Hill Dickinson.



"Эвертон" не раскрывает финансовые условия или срок сделки, но The Telegraph, утверждает, что она является одной из самых крупных в своем роде. "Ириски" будут получать от юристов около 10 млн. фунтов каждый сезон.



Правда, стоит отметить, что реакция фанатов "Эвертона" на переименование стадиона оказалась преимущественно негативной. Название "Хилл Дикинсон" не вдохновляет болельщиков мерсисайдского клуба.



Hill Dickinson была основана в 1810 году и сейчас имеет 11 офисов в Великобритании, Европе и Азии. Штаб-квартира фирмы находится в Ливерпуле.