37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 мая, пятью поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 14:00



Это будет 2,789-й и заключительный матч "Эвертона" на "Гудисон Парк" во всех соревнованиях (1,537 побед, 660 ничьих, 591 поражение). "Саутгемптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 18 последних выездных поединках Премьер-Лиги. Одну из двух своих побед в этом сезоне английского первенства "святые" одержали как раз против "ирисок" — 1:0 в ноябре.



Защитник "Эвертона" Джейк О'Брайен восстановился после травмы колена. Джеймс Тарковски, Орель Мангаля и Йеспер Линдстрем по-прежнему недоступны.



Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс приболел и находится под вопросом, но остальные игроки в порядке.



ВЕСТ ХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" прервал серию из восьми матчей без побед, одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. "Ноттингем Форест" выиграл только один из шести последних поединков в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения). "Молотобойцы" одержали пять побед в шести последних домашних встречах с "лесниками" в высшем дивизионе (1 поражение).



"Вест Хэм" по-прежнему лишен Крисенсио Саммервилла и Мичейла Антонио.



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи восстанавливается после операции на брюшной области. Мурильо и Каллуму Хадсон-Одои предстоит фитнес-тест.



БРЕНТФОРД — ФУЛХЭМ 17:00



"Брентфорд" одержал четыре победы кряду в высшем дивизионе, и это лучшая серия клуба с февраля-марта 1939 (5 побед). "Фулхэм" проиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа). "Пчелы" выиграли пять из семи последних домашних встреч с "дачниками" в чемпионате (1 ничья, 1 поражение).



Защитник "Брентфорда" Кристоффер Айер оправился после небольшого повреждения. Аарон Хики, который не играет с октября 2023, может попасть в заявку. Витали Янельт, Джош Дасилва и Фабиу Карвалью по-прежнему травмированы.



"Фулхэму" нужно определиться с готовностью Энтони Робинсона и Саши Лукича, но Тимоти Кастань, Харрисон Рид, Рис Нелсон и Родриго Мунис точно не сыграют.



ЛЕСТЕР — ИПСВИЧ 17:00



"Лестер" потерпел семь домашних поражений кряду в Премьер-Лиге без единого забитого гола, прежде чем победил "Саутгемптон" со счетом 2:0. 15 из своих 22 очков (68%) в этой кампании английского первенства "Ипсвич" набрал на выезде. Все три последние встречи "лис" и "трактористов" завершились со счетом 1:1.



Нападающий Джейми Варди сыграет свой прощальный матч за "Лестер". Рикарду Перейре предстоит фитнес-тест.



Защитник "Ипсвича" Лиф Дэвис возвращается после трехматчевой дисквалификации. Натан Бродхед едва возобновил тренировки. Калвин Дэвис все еще недоступен, как и Конор Таунсенд с Сэмми Смодичем.



АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не выиграл ни одного из четырех последних домашних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения). "Ньюкасл" одержал восемь побед в 10 последних поединках во всех соревнованиях (1 ничья, 1 поражение). В этом сезоне "канониры" уже трижды уступили "сорокам" — один раз в Премьер-Лиге и дважды в полуфинале Кубка Лиги.



Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц восстановился после травмы задней поверхности бедра. Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Леонардо Троссард и Габриэль Мартинелли под вопросом.



Вингер "Ньюкасла" Джо Уиллок едва ли поправится к воскресенью. Свен Ботман и Киран Триппьер под вопросом, но Жоэлинтон точно не поможет команде.