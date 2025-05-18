Хендерсон: "Знал, что отражу пенальти Мармуша"

Голкипер "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон признался, что был уверен в своем успехе при исполнении нападающим "Манчестер Сити" Омаром Мармушем пенальти в финале Кубка Англии.

На 33-й минуте финального матча Кубка Англии на "Уэмбли" Бернарду Силва заработал для "Сити" пенальти, однако Эрлинг Холанд, словно сомневаясь в себе, отдал мяч Мармушу.



Хендерсону это оказалось только на руку, потому что Дин, заранее зная направление удара соперника, смог спасти свою команду и поспособствовать победе со счетом 1:0.



"К точке мог подойти Холанд, и я не был уверен, в какую сторону он будет бить. Но он отдал мяч Мармушу, и я знал, куда тот собирается пробить. Я знал, что отражу удар", — цитирует Хендерсона The Independent.



