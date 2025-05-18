Руни: "Кубок Англии показывает, почему Холанд — не ровня Месси и Роналду"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что отказ Эрлинга Холанда от исполнения пенальти в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" показывает, почему нападающего "Манчестер Сити" нельзя поставить в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Когда в первом тайме субботнего матча на "Уэмбли" Бернарду Силва заработал для "Сити" пенальти, Холанд не решился подойти к 11-метровой отметке и отдал мяч Омару Мармушу.



Мармуш не смог реализовал пенальти, а "Сити" потерпел поражение 1:0, и после матча Руни сделал неутешительный для норвежского бомбардира вывод.



"Эрлинг Холанд — нападающий мирового уровня, но когда речь идет о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, они бы ни за что не отдали мяч в такой ситуации".



"Это и отделяет этих двух игроков от Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе или других. Они эгоистичны и хотят забивать в каждом матче".



"Думаю, когда Холанд упускает моменты, это влияет на него. Возможно, мысль о том, чтобы исполнить пенальти на "Уэмбли", была чересчур тяжелой для него. Никогда не знаешь, он всего лишь человек", — сообщил Руни BBC.