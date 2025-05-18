Хендерсон посвятил победу в финале Кубка Англии умершему отцу

Голкипер "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон посвятил победу 1:0 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии своему ушедшему из жизни отцу.

Хендерсон стал одним из главных творцов исторической победы "Пэлас" в субботу, совершив ряд сейвов и отразив пенальти.



После финального свистка Хендерсон рассказал о семейной утрате, а также порадовался за партнеров по команде.



"Я лишился своего отца на старте сезона, но сегодня он был со мной. Он был со мной при каждом касании мяча в матче. Я посвящаю эту победу ему".



"Это невероятно. Я так горжусь всеми. Мы заслужили этот момент. Фанаты заслужили это, тренер заслужил это, персонал заслужил это, все заслужили это. Это было феноменально".



"Я так доволен, что мы довели начатое до конца. Такое ощущение, что мы защищались около 24 часов, но нужно отдать должное парням, они вцепились, они блокировали удары. Это было великолепно, и вот мы здесь", — цитирует Хендерсона The Independent.