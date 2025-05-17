Гвардиола: "Хендерсон тянул время с первой минуты"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою стычку с голкипером "Кристал Пэлас" Дином Хендерсоном после окончания финала Кубка Англии.

После окончания субботнего матча на "Уэмбли", выигранного "Пэлас" со счетом 1:0, Гвардиола принялся выяснять отношения с Хендерсоном.



Гвардиола был недоволен затяжками времени со стороны Хендерсона, который в компенсированное время все-таки получил желтую карточку.



"Он защищал свою позицию, мы защищали свою позицию. Он тянул время. Я понимаю, когда это происходит на последних минутах, но с первой или второй минуты? Он — британец, это английский футбол, и ты должен играть".



"Приношу извинения. Каждый может делать, что пожелает. Мы должны были забивать голы. Мы проиграли не из-за того, что Хендерсон тянул время. Когда это происходит на последних минутах, я понимаю".



"Было добавлено девять или 10 минут, но это вопрос игрового ритма. Все фанаты пришли сюда, чтобы увидеть, как 22 игрока играют, играют, играют, играют. Посмотрите на "Барселону" сейчас — они могут проигрывать, но они атакуют, атакуют, атакуют, атакуют, а затем другая команда атакует, атакует. Это красивое зрелище".



"Но я понимаю его позицию. Это зависит от рефери, а не от меня. Я понимаю, когда это происходит на 92-й минуте, 86-й, 87-й, но я не поддерживаю это".



"Что касается моей команды, то я никогда не пытаюсь играть таким образом. Я пытаюсь играть так, как люди заслуживают видеть. Тем не менее, мои поздравления, потому что в итоге они оборонялись очень, очень хорошо, а мы не смогли забить гол", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



