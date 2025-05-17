Руни: "Просто избавьтесь от VAR!"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни призвал избавиться от системы VAR после инцидента с голкипером "Кристал Пэлас" Дином Хендерсоном в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Хендерсон стал одним из героев субботнего матча на "Уэмбли", поспособствовав победе "Пэлас" со счетом 1:0. Дин совершил ряд блестящих сейвов, в том числе после пенальти Омара Мармуша.



Однако судьба финала могла бы сложиться иначе, если бы в середине первого тайма Хендерсон получил красную карточку за игру рукой вне своей штрафной площади.



Рефери Стюарт Аттуэлл хоть и обратился к VAR, но в итоге решил не удалять Хендерсона, поскольку не счел прорыв Эрлинга Холанда чистой голевой возможностью, и это не укладывается у Руни в голове.



"Просто избавьтесь от VAR. Они (арбитры) совершили ошибку, и теперь они пытаются это скрыть. Это красная карточка, и каждый может видеть, что это красная карточка".



"Это красная карточка — на 100 процентов. Эрлинг Холанд собирался проскочить мимо него, а Дин Хендерсон выносит мяч. Это красная карточка. Как они могли здесь ошибиться?" — цитирует Руни talkSPORT.



