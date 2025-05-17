"Челси" выбирает центрального защитника из Гехи, Брантуэйта и Хато

Шорт-лист "Челси" по укреплению позиции центрального защитника содержит имена Марка Гехи из "Кристал Пэлас", Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" и Йоррела Хато из "Аякса".

Как утверждает Sky Sports, "Челси" точно пригласит игрока в центр обороны грядущим летом. "Синие" испытывали дефицит кадров на этой позиции еще в январе, когда отозвали из аренды в "Пэлас" Трево Чалобу.



"Челси" уже упустил защитника "Борнмута" Дина Хейсена, который выбрал для продолжения карьеры "Реал", однако у лондонцев есть три альтернативных варианта.



Этими вариантами являются 24-летний Гехи, 22-летний Брантуэйт и 19-летний Хато, однако в борьбе за каждого из них "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, и для повышения своих шансов "синим" нужно попасть в Лигу Чемпионов.