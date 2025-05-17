"Пэлас" сенсационно завоевал Кубок Англии

"Кристал Пэлас" одержал победу 1:0 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, впервые в своей 120-летней истории завоевав трофей и попав в еврокубки.

По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "орлов" вернулись Адам Уортон и Даити Камада, заменив Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.



У "горожан" произошло сразу пять перестановок в старте. Этими новыми лицами оказались Штефан Ортега, Нико О'Райли, Жереми Доку, Савиньо и Омар Мармуш.



"Сити" имел тотальное преимущество по владению в начале матча, едва не открыв счет уже на шестой минуте. Эрлинг Холанд пытался ногой в прыжке отправить мяч в ворота, но Дин Хендерсон спас свою команду.



На 12-й минуте Хендерсон еще раз выручил "Пэлас", отразив удар Йошко Гвардиола головой после подачи углового.



"Орлы" почти не касались мяча, но на 16-й минуте провели быструю атакую, и Эберечи Эзе пробил в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга от Даниэля Муньоса — 1:0.



На 20-й минуте "Пэлас" мог забить второй гол. Исмаила Сарр наносил удар в касание с границы вратарской площади после прострела Муньоса, но Ортега сыграл надежно.



Придя в себя, "Сити" продолжил оказывать давление и на 33-й минуте заработал пенальти. Тайрик Митчелл в своей штрафной зацепил Бернарду Силву, однако Мармуш не смог пробить Хендерсона с 11-метровой отметки.



В остатке первого тайма Хендерсон отметился еще одним спасением, парировав обводящий удар Доку с края штрафной.



С началом второго тайма "горожане" возобновили натиск, но на 58-й минуте нарвались на ответ. Муньос сам сыграл на добивании после того, как Ортега отразил его удар, однако гол не был засчитан из-за минимального офсайда у Сарра.



На 82-й минуте вышедший на замену у "Сити" Клаудио Эчеверри едва не отметил свой дебют голом, но с убойной дистанции пробил прямо в Хендерсона.



Давление "Сити" не ослабевало, однако "Пэлас" стойко держался и не паниковал. В итоге "орлы" выстояли.



"Пэлас" одержал историческую победу, не только завоевав трофей, но и попав в Лигу Европы на следующий сезон. "Сити" атаковал недостаточно напористо, вдобавок кураж поймал Хендерсон.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 1:0 (1:0)



Гол: Эзе 16.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Гехи (Лерма 61), Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз 87), Сарр, Эзе, Матета (Нкетиа 78).



"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Диаш, О'Райли, Силва (Гюндоган 88), Де Брюйне, Савиньо (Фоден 76), Доку, Мармуш (Эчеверри 76), Холанд.



Предупреждения: Хендерсон — О'Райли, Силва, Диаш, Де Брюйне.