"Пэлас" сенсационно завоевал Кубок Англии
"Кристал Пэлас" одержал победу 1:0 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, впервые в своей 120-летней истории завоевав трофей и попав в еврокубки.
По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "орлов" вернулись Адам Уортон и Даити Камада, заменив Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.
У "горожан" произошло сразу пять перестановок в старте. Этими новыми лицами оказались Штефан Ортега, Нико О'Райли, Жереми Доку, Савиньо и Омар Мармуш.
"Сити" имел тотальное преимущество по владению в начале матча, едва не открыв счет уже на шестой минуте. Эрлинг Холанд пытался ногой в прыжке отправить мяч в ворота, но Дин Хендерсон спас свою команду.
На 12-й минуте Хендерсон еще раз выручил "Пэлас", отразив удар Йошко Гвардиола головой после подачи углового.
"Орлы" почти не касались мяча, но на 16-й минуте провели быструю атакую, и Эберечи Эзе пробил в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга от Даниэля Муньоса — 1:0.
На 20-й минуте "Пэлас" мог забить второй гол. Исмаила Сарр наносил удар в касание с границы вратарской площади после прострела Муньоса, но Ортега сыграл надежно.
Придя в себя, "Сити" продолжил оказывать давление и на 33-й минуте заработал пенальти. Тайрик Митчелл в своей штрафной зацепил Бернарду Силву, однако Мармуш не смог пробить Хендерсона с 11-метровой отметки.
В остатке первого тайма Хендерсон отметился еще одним спасением, парировав обводящий удар Доку с края штрафной.
С началом второго тайма "горожане" возобновили натиск, но на 58-й минуте нарвались на ответ. Муньос сам сыграл на добивании после того, как Ортега отразил его удар, однако гол не был засчитан из-за минимального офсайда у Сарра.
На 82-й минуте вышедший на замену у "Сити" Клаудио Эчеверри едва не отметил свой дебют голом, но с убойной дистанции пробил прямо в Хендерсона.
Давление "Сити" не ослабевало, однако "Пэлас" стойко держался и не паниковал. В итоге "орлы" выстояли.
"Пэлас" одержал историческую победу, не только завоевав трофей, но и попав в Лигу Европы на следующий сезон. "Сити" атаковал недостаточно напористо, вдобавок кураж поймал Хендерсон.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 1:0 (1:0)
Гол: Эзе 16.
"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Гехи (Лерма 61), Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз 87), Сарр, Эзе, Матета (Нкетиа 78).
"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Диаш, О'Райли, Силва (Гюндоган 88), Де Брюйне, Савиньо (Фоден 76), Доку, Мармуш (Эчеверри 76), Холанд.
Предупреждения: Хендерсон — О'Райли, Силва, Диаш, Де Брюйне.
17.05.2025 20:35
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Последние комментарии:
Щас все дружно болеем за страсбурси!!!
Все или ничего!!
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Arsenal 2-1 Chelsea
Leicester City 1-0 Chelsea
Liverpool 6-5 Chelsea
лысому дауну есть куда расти ыыы))))
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Пизда..
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Ого, молодцы. Сити без трофеев остался, удивительно конечно
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Кристалики - молодцы, круче всяких арсов и пенсов получается!
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Команды из шипа выигрывают, синяя помойка 10 лет без трофеев )))) ору
(ответить)
Нкетия только ушел из арсенала - сразу трофей.
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Поздравления! Молодцы, нагнули голубятню! Вам нужнее кубок!
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УХИХИХИХИХИХИХ
Эрлинг Холанд за 7 финалов в составе «Ман Сити» не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи – в твиттере теперь предлагают называть норвежца «Агент 007»
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Сезон унижений ггшек
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Даже гейбой вытащил свою бестолковку из-под шконки, лишь бы сосите похэйтить ахаха.
Алло гейбой, с победой в лч оруууу
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То чувство когда игроки кп меньше рады победе в кубке англии, чем о6оссаный хрюкасл победе в кале, всем селом парад делали ахахаха
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Всё по плану. Арсосал отсосал. Сосити ушел сосать.
Ждем мочепой мончеглоров. А потом отсос пенисосов.
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Ничоси
Чмореска?
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Лысый шарлатан не 3ае6ался финалы кубка сосать!? Уехехе
Король кала)
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Танцую под Modern Talking. Одна из любимых групп с детства!!
https://youtu.be/lQpMGdySH9g?si=2aJAb826nHAJOiNt
#толикживи
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а биталий всё ещё девственник
15-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика в Ленинградской области
Зумерша пришла в Токсовскую больницу, где врачи определили срок беременности — 7-8 недель. Тянка рассказала, что в марте у неё впервые был интимный опыт с парнем, которому всего 12 лет, и ребёнок от него. По её словам, всё происходило по взаимному согласию.
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пэлас - кубок англии
тоттенхэм - лига европы
Челси - ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
позор ландана гейсеноль с великим гелевым доминатором - зато у нас КАЛафиори красивый
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Поздравляю.
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Муньос и Хендерсон - лучшие. Вот кого надо забирать из КП.
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