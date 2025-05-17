"Пэлас" сенсационно завоевал Кубок Англии

Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" одержал победу 1:0 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, впервые в своей 120-летней истории завоевав трофей и попав в еврокубки.

По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "орлов" вернулись Адам Уортон и Даити Камада, заменив Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.

У "горожан" произошло сразу пять перестановок в старте. Этими новыми лицами оказались Штефан Ортега, Нико О'Райли, Жереми Доку, Савиньо и Омар Мармуш.

"Сити" имел тотальное преимущество по владению в начале матча, едва не открыв счет уже на шестой минуте. Эрлинг Холанд пытался ногой в прыжке отправить мяч в ворота, но Дин Хендерсон спас свою команду.

На 12-й минуте Хендерсон еще раз выручил "Пэлас", отразив удар Йошко Гвардиола головой после подачи углового.

"Орлы" почти не касались мяча, но на 16-й минуте провели быструю атакую, и Эберечи Эзе пробил в касание из центра штрафной после прострела с правого фланга от Даниэля Муньоса — 1:0.

На 20-й минуте "Пэлас" мог забить второй гол. Исмаила Сарр наносил удар в касание с границы вратарской площади после прострела Муньоса, но Ортега сыграл надежно.

Придя в себя, "Сити" продолжил оказывать давление и на 33-й минуте заработал пенальти. Тайрик Митчелл в своей штрафной зацепил Бернарду Силву, однако Мармуш не смог пробить Хендерсона с 11-метровой отметки.

В остатке первого тайма Хендерсон отметился еще одним спасением, парировав обводящий удар Доку с края штрафной.

С началом второго тайма "горожане" возобновили натиск, но на 58-й минуте нарвались на ответ. Муньос сам сыграл на добивании после того, как Ортега отразил его удар, однако гол не был засчитан из-за минимального офсайда у Сарра.

На 82-й минуте вышедший на замену у "Сити" Клаудио Эчеверри едва не отметил свой дебют голом, но с убойной дистанции пробил прямо в Хендерсона.

Давление "Сити" не ослабевало, однако "Пэлас" стойко держался и не паниковал. В итоге "орлы" выстояли.

"Пэлас" одержал историческую победу, не только завоевав трофей, но и попав в Лигу Европы на следующий сезон. "Сити" атаковал недостаточно напористо, вдобавок кураж поймал Хендерсон.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 1:0 (1:0)

Гол: Эзе 16.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос, Ричардс, Лакруа, Гехи (Лерма 61), Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз 87), Сарр, Эзе, Матета (Нкетиа 78).

"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Диаш, О'Райли, Силва (Гюндоган 88), Де Брюйне, Савиньо (Фоден 76), Доку, Мармуш (Эчеверри 76), Холанд.

Предупреждения: Хендерсон — О'Райли, Силва, Диаш, Де Брюйне.




Метки Кристал Пэлас, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2025 20:35

Количество просмотров Просмотров: 1690

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.05.2025 21:11 # thegodfather
    Щас все дружно болеем за страсбурси!!!
    Все или ничего!!

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  2. forester-ibe 17.05.2025 21:09 # forester-ibe
    Arsenal 2-1 Chelsea
    Leicester City 1-0 Chelsea
    Liverpool 6-5 Chelsea

    лысому дауну есть куда расти ыыы))))

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  3. high-malvern 17.05.2025 21:06 # high-malvern
    Пизда..

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  4. skydreams 17.05.2025 21:04 # skydreams
    Ого, молодцы. Сити без трофеев остался, удивительно конечно

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  5. live-juve 17.05.2025 21:01 # live-juve
    Кристалики - молодцы, круче всяких арсов и пенсов получается!

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  6. forester-ibe 17.05.2025 20:59 # forester-ibe
    Команды из шипа выигрывают, синяя помойка 10 лет без трофеев )))) ору

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  7. thegodfather 17.05.2025 20:56 # thegodfather
    Нкетия только ушел из арсенала - сразу трофей.

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  8. chelsiukpro 17.05.2025 20:54 # chelsiukpro
    Поздравления! Молодцы, нагнули голубятню! Вам нужнее кубок!

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  9. narcot 17.05.2025 20:52 # narcot
    УХИХИХИХИХИХИХ



    Эрлинг Холанд за 7 финалов в составе «Ман Сити» не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи – в твиттере теперь предлагают называть норвежца «Агент 007»

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  10. division 17.05.2025 20:51 # division
    Сезон унижений ггшек

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  11. thegodfather 17.05.2025 20:50 # thegodfather
    Даже гейбой вытащил свою бестолковку из-под шконки, лишь бы сосите похэйтить ахаха.
    Алло гейбой, с победой в лч оруууу

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  12. thegodfather 17.05.2025 20:49 # thegodfather
    То чувство когда игроки кп меньше рады победе в кубке англии, чем о6оссаный хрюкасл победе в кале, всем селом парад делали ахахаха

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  13. zaeba1l 17.05.2025 20:47 # zaeba1l
    Всё по плану. Арсосал отсосал. Сосити ушел сосать.
    Ждем мочепой мончеглоров. А потом отсос пенисосов.

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  14. forester-ibe 17.05.2025 20:46 # forester-ibe
    Ничоси

    Чмореска?

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  15. thegodfather 17.05.2025 20:46 # thegodfather
    Лысый шарлатан не 3ае6ался финалы кубка сосать!? Уехехе
    Король кала)

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  16. sean-dyche18plus 17.05.2025 20:44 # sean-dyche18plus
    Танцую под Modern Talking. Одна из любимых групп с детства!!

    https://youtu.be/lQpMGdySH9g?si=2aJAb826nHAJOiNt

    #толикживи

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  17. narcot 17.05.2025 20:41 # narcot
    а биталий всё ещё девственник



    15-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика в Ленинградской области

    Зумерша пришла в Токсовскую больницу, где врачи определили срок беременности — 7-8 недель. Тянка рассказала, что в марте у неё впервые был интимный опыт с парнем, которому всего 12 лет, и ребёнок от него. По её словам, всё происходило по взаимному согласию.

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  18. sean-dyche18plus 17.05.2025 20:40 # sean-dyche18plus
    пэлас - кубок англии
    тоттенхэм - лига европы
    Челси - ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
    позор ландана гейсеноль с великим гелевым доминатором - зато у нас КАЛафиори красивый

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  19. closer 17.05.2025 20:40 # closer
    Поздравляю.

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  20. brown-ale 17.05.2025 20:39 # brown-ale
    Муньос и Хендерсон - лучшие. Вот кого надо забирать из КП.

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