"Ливерпуль" согласовал покупку Фримпонга

"Ливерпуль" полностью согласовал приобретение правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

Последние дни "Ливерпуль" вел интенсивные переговоры с Фримпонгом, которого главный тренер "красных" Арне Слот хочет видеть в качестве замены для покидающего клуб Трента Александер-Арнольда.



По информации Sky Sport Germany, сейчас стороны достигли полной устной договоренности, согласовав условия контракта до 2030 года. "Байер" об этом уже уведомлен.



Теперь "Ливерпуль" собирается активировать пункт в контракте 24-летнего голландца с "Байером" об оступных, размер которых составляет 35-40 миллионов евро (29.4-33.6 млн. фунтов).