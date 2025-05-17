Джеймс: "Для нас это было все или ничего"

Капитан "Челси" Рис Джеймс отметил важность победы 1:0 над "Манчестер Юнайтед".

Именно Джеймс создал гол для Марка Кукурельи во втором тайме матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером.



Благодаря этой победе "Челси" подходит к заключительному туру Премьер-Лиги, сохраняя контроль над своей судьбой в плане попадания в топ-5, чему Джеймс очень рад.



"Мы очень нуждались в этой победе. Для нас это было все или ничего в том плане, что наша судьба осталась в наших руках".



"У "Манчестер Юнайтед" хорошо настроена игра, и первый тайм против них был очень тяжелым. Отправляясь на перерыв, мы знали, что нам нужно будет выйти, создать несколько моментов и использовать один".



"Это тяжело, когда вы обязаны побеждать и когда соперник приезжает сюда и усложняет вам жизнь. Нам нужно было игнорировать их место в таблице, потому что оно не отражает, насколько они хороши", — цитирует Джеймса The Independent.