Джеймс: "Для нас это было все или ничего"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс отметил важность победы 1:0 над "Манчестер Юнайтед".

Именно Джеймс создал гол для Марка Кукурельи во втором тайме матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером.

Благодаря этой победе "Челси" подходит к заключительному туру Премьер-Лиги, сохраняя контроль над своей судьбой в плане попадания в топ-5, чему Джеймс очень рад.

"Мы очень нуждались в этой победе. Для нас это было все или ничего в том плане, что наша судьба осталась в наших руках".

"У "Манчестер Юнайтед" хорошо настроена игра, и первый тайм против них был очень тяжелым. Отправляясь на перерыв, мы знали, что нам нужно будет выйти, создать несколько моментов и использовать один".

"Это тяжело, когда вы обязаны побеждать и когда соперник приезжает сюда и усложняет вам жизнь. Нам нужно было игнорировать их место в таблице, потому что оно не отражает, насколько они хороши", — цитирует Джеймса The Independent.




Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2025 19:00

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  1. gidro-met 17.05.2025 19:07 # gidro-met
    Джеймс даже жопой шевелил в коем-то веке поактивней на поле )

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